全国手話言語市区長会 平成29年度役員会を開催
2018年1月24日（水）に全国手話言語市区長会・役員会 全日本ろうあ連盟との懇談会が都内にて開かれ、18自治体の市長の皆様（代理出席を含む）が出席しました。冒頭で出席市長よりそれぞれ挨拶があり、懇談会では久松事務局長より今年度の手話言語法等に関わる情勢・取り組み報告のあと、質疑応答がありました。役員会では今年度の手話市長会の取り組み報告と来年度の事業計画案の説明がありました。
手話市長会会長 田岡石狩市長よりの挨拶
手話市長会事務局長 泉明石市長よりの説明
手話言語法等に関わる報告をする連盟 久松事務局長
会場の様子
|出席 市長
|来 賓
|北海道
|石狩市
|田岡 克介 市長
|全日本ろうあ連盟
|久松 三二 事務局長
|北海道
|名寄市
|加藤 剛士 市長
|手話言語法制定推進運動本部
|倉野 直紀 委員
|北海道
|登別市
|小笠原 春一 市長
|全国手話通訳問題研究会
|渡辺 正夫 会長
|福井県
|勝山市
|山岸 正裕 市長
|日本手話通訳士協会
|川根 紀夫 副会長
|静岡県
|掛川市
|松井 三郎 市長
|全国手話研修センター
|黒﨑 信幸 理事長
|滋賀県
|近江八幡市
|冨士谷 英正 市長
|日本財団
|石井 靖乃 部長
|滋賀県
|米原市
|平尾 道雄 市長
|日本障害フォーラム
|原田 潔 氏
|京都府
|宇治市
|山本 正 市長
|京都府
|亀岡市
|桂川 孝裕 市長
|大阪府
|和泉市
|辻 宏康 市長
|兵庫県
|加東市
|安田 正義 市長
|奈良県
|大和郡山市
|上田 清 市長
|島根県
|益田市
|山本 浩章 市長
|岡山県
|瀬戸内市
|高原 家直 副市長
|山口県
|宇部市
|望月 知子 理事
|佐賀県
|多久市
|横尾 俊彦 市長
|佐賀県
|小城市
|江里口 秀次 市長
|兵庫県
|明石市
|泉 房穂 市長