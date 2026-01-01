※世界ろう連盟より：2026年3月3日世界耳の日「手話言語権は人権だ！」（全日本ろうあ連盟仮訳）

次に重要なのは、存在感を示すことです。皆様のソーシャルメディアで、ぜひ積極的に投稿を共有してください。加えて、以下のやり方も効果的です。

国内のメディアを＠でタグ付けしてください

政治指導者や意思決定者を＠でタグ付けしてください

省庁、公的機関、国際機関を＠でタグ付けしてください

ジャーナリストやインフルエンサーに働きかけてください

重要な事項：世界的な機運を最大化するため、 投稿は3月3日のみ に行ってください。多くの団体が同じ日に同じメッセージを発信することで、私たちの運動は無視できない大きな力になります。

目的は認知度の向上だけではありません。実際の変化を生み出すことです。私たちのメッセージが広く共有されることで、人々の認識が変わり、国内における手話言語の法的認知とろう者のインクルージョンが進みます。また、自国の状況に合わせてメッセージを変化させ、現在進めている権利擁護の優先課題と結びつけることもできます。

私たちが力を合わせることで、より強いメッセージを発信できます。皆様のリーダーシップ、権利擁護活動、そして、私たちの共通の使命である「世界中のろう者が、どこでも手話言語でコミュニケーションできる社会へ！」に向けて継続してご尽力していただいていることに、心より感謝いたします。

世界ろう連盟理事長

ジョセフ・J・マレー博士（Dr Joseph J. Murray）