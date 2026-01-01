※世界ろう連盟より：2026年3月3日世界耳の日「手話言語権は人権だ！」（全日本ろうあ連盟仮訳）

会員の皆様
3月3日は「世界耳の日」です。「世界耳の日」は、予防や医療的アプローチの観点から語られることが多くありますが、私たちにとっては、「手話言語権は人権である」ことを政府や社会に改めて伝える大切な機会です。
世界中で、ろう者は教育、雇用、司法、保健医療、そして民主主義意への参加において、多くの障壁に直面しています。これらは、「きこえないこと」自体が原因で障壁になっているのではありません。自国の手話言語へのアクセスが保障されていないことが原因です。
WFDは、ソーシャルメディア上で国際的なキャンペーンを計画しています。これは、皆様の権利擁護を後押しするための戦略的な取組です。この取組に参加すると以下のことが実現できます
すべての資料は、国連の6つの公用語（アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語）で提供しています。複数の言語により、私たちのメッセージは地域を越えて広がり、本当の意味で世界中の人々に届きます。
【連盟注】日本語版は３月３日に公開する予定です。
次に重要なのは、存在感を示すことです。皆様のソーシャルメディアで、ぜひ積極的に投稿を共有してください。加えて、以下のやり方も効果的です。
重要な事項：世界的な機運を最大化するため、投稿は3月3日のみに行ってください。多くの団体が同じ日に同じメッセージを発信することで、私たちの運動は無視できない大きな力になります。
目的は認知度の向上だけではありません。実際の変化を生み出すことです。私たちのメッセージが広く共有されることで、人々の認識が変わり、国内における手話言語の法的認知とろう者のインクルージョンが進みます。また、自国の状況に合わせてメッセージを変化させ、現在進めている権利擁護の優先課題と結びつけることもできます。
私たちが力を合わせることで、より強いメッセージを発信できます。皆様のリーダーシップ、権利擁護活動、そして、私たちの共通の使命である「世界中のろう者が、どこでも手話言語でコミュニケーションできる社会へ！」に向けて継続してご尽力していただいていることに、心より感謝いたします。
世界ろう連盟理事長
ジョセフ・J・マレー博士（Dr Joseph J. Murray）
