※世界ろう連盟より：2026年世界耳の日に参加しましょう（全日本ろうあ連盟仮訳）

皆様へ

本日（3月3日）の「世界耳の日」にあたり、WFDは、「きこえないこと」に関するもう一つの視点を広めるための国際的なキャンペーンを行います。もう一つの視点とは、手話言語を基本的人権として考える視点です。「きこえないこと」が医療的な観点からのみ捉えられることが多くあります。しかし、「きこえのケア」だけを行うのでは不十分です。真のインクルージョンは、手話言語やコミュニケーションへのアクセス、また、社会への完全な参加が保障されることから始まります。

WFDは、キャンペーンの資料を国連の6つの公用語（アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語）で提供しています。

【連盟注】日本語訳はこちらをご覧ください