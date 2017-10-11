13：45～15：30

【パネルディスカッション】

テーマ：『障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法施行後から１年半、

聴覚障害者の就労支援および相談支援等の合理的配慮について』 ○全体司会／吉野幸代（(一財)全日本ろうあ連盟 福祉・労働委員会 副委員長）

○コーディネーター／大竹浩司（(一財)全日本ろうあ連盟 福祉・労働委員会 委員長）

○パネリスト／尾上浩二氏（DPI日本会議副議長/内閣府障害者政策アドバイザー）

○パネリスト／厚生労働省労働担当者（予定）

○パネリスト／石野富志三郎（(一財)全日本ろうあ連盟 理事長）

〇パネリスト／手話協力員（予定）