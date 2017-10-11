第31回全国ろうあ者相談員研修会・第22回全国職業安定所手話協力員等研修会兼ろうあ者労働問題フォーラム
|【目 的】
|全国のろうあ者相談員および職業安定所手話協力員等が資質向上のために一堂に会し、全日本ろうあ連盟加盟各都道府県ろうあ団体・各ブロックの役員と共に、研修と情報交換を行い、聴覚障害者の相談支援および労働問題の取り組みを促進する。
|【主 催】
|一般財団法人全日本ろうあ連盟
|【後 援】
|厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、
特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会 （予定）
|【協 力】
|公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟
|【期 間】
|2018年1月26日（金）～27日（土）
|【スケジュール】
|下記「スケジュール表」参照
|【会 場】
|国立オリンピック記念青少年総合センター
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１ （アクセス方法はこちらへ）
|【定 員】
|130名
|【対 象 者】
|聴覚障害者の相談・生活支援に従事している者、
職業安定所手話協力員、障害者専門支援員、職業安定所担当職員、
聴覚障害者情報提供施設担当職員、ジョブコーチ、
障害者就業・生活支援センター職員、ろう学校教員（進路担当）、
全日本ろうあ連盟加盟団体及び各ブロックの役員 等
|【参 加 費】
|5,000円
※昼 食 1,000円（希望者のみ）
※報告書 1,000円（希望者のみ）
・申込締切後のキャンセルの場合、参加費は返金できません。
|【宿 泊】
|新宿駅周辺にホテルがございますので、各自でご手配下さいますようお願いいたします。
|【申 込 締 切】
|2017年12月14日（木）必着
2017年12月14日（木）：本人→加盟団体と連盟（①参加申込書と事前アンケート）
2017年12月14日（木）：本人→連盟（③参加費…振込or現金書留）
2017年12月21日（木）：加盟団体→連盟（②総括申込書）
2018年１月11日（木）：本人→加盟団体と連盟（④レポート）
|【申 込 方 法】
|所定の用紙に記入し、都道府県加盟団体を通じてお申し込み下さい。
参加費は現金書留もしくは下記銀行口座にお振込み下さい。
※都道府県加盟団体連絡先⇒ http://www.jfd.or.jp/about/kamei
参加申込書およびアンケートのダウンロード（PDF形式）：
《銀行振込口座》
※分科会及びレポート提出について
①分科会
・第１分科会→事例研究（相談関係）
（参加対象者：聴覚障害者の相談・生活支援に従事している者、聴覚障害者情報提供施設担当職員）
・第２分科会→相談員ネットワーク関係、国に対する要望 等
（参加対象者：聴覚障害者の相談・生活支援に従事している者）
・第３分科会→ハローワーク、ジョブコーチほか事例研究（労働関係）
・第４分科会→職場における情報保障、手話協力員制度、進路関係、国に対する要望 等
②レポート
・事前にレポートの提出ができます。
・レポート提出者は一日目の午後に該当分科会にて発表していただきます（時間約15分/人）
・提出方法
原 稿：Ａ４版 ２枚程度
メール添付にて、2018年１月11日（木）までに下記へご送付下さい。
※交流会について
交流会は会場内レストランを予定しています。
参加費は4,000円前後の見込みです。当日徴収いたします。
※資料集の事前送付はございません。
※スケジュール変更が生じた場合、ご連絡いたします。
※ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
＜事務局＞
一般財団法人全日本ろうあ連盟 事務局（福祉・労働委員会／担当：瀬川・中村）
〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 ＳＫビル８Ｆ
電話： 03‐3268‐8847・FAX： 03‐3267‐3445・E-mail： info@jfd.or.jp
第３１回全国ろうあ者相談員研修会
第２２回全国職業安定所手話協力員等研修会兼ろうあ者労働問題フォーラム
【スケジュール表（案）】
日時：2018年1月26日（金）～27日（土） ／ 会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
|日時・時間
|内容
|１
月
26
日
（金）
|11：00～12：00
|司会者・助言者・パネラー／昼食・打ち合わせ
|12：30～13：00
|受 付
|13：00～13：40
|【開会式】
①挨拶・祝辞 ②基調報告 ③諸連絡
|13：45～15：30
|【パネルディスカッション】
テーマ：『障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法施行後から１年半、
聴覚障害者の就労支援および相談支援等の合理的配慮について』
○全体司会／吉野幸代（(一財)全日本ろうあ連盟 福祉・労働委員会 副委員長）
|15：30～15：40
|休 憩
|15：40～17：00
|【レポート報告・質疑応答（４本）】
|17：30～19：30
|交流会
|１
月
27
日
（土）
|9：30～13：00
|【第１分科会】事例研究（相談関係）
（参加対象者：聴覚障害者の相談・生活支援に従事している者、聴覚障害者情報提供施設担当職員）
・助言者…舘脇千春（(一社)日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会 事務局長）
・司 会…吉野幸代（(一財)全日本ろうあ連盟 福祉・労働委員会 副委員長）
|【第２分科会】相談員ネットワーク関係、国に対する要望 等
（参加対象者：聴覚障害者の相談・生活支援に従事している者）
・助言者…石野富志三郎（(一財)全日本ろうあ連盟 理事長）
・司 会…小林泉（(一財)全日本ろうあ連盟 福祉・労働委員会 委員）
|【第３分科会】ハローワーク、ジョブコーチほか事例研究（労働関係）
・助言者…未定
・司 会…有山一博（(公社)東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟）
|【第４分科会】職場における情報保障、手話協力員制度、進路関係、国に対する要望 等
・助言者…未定
・司 会…岩山誠（(一財)全日本ろうあ連盟 福祉・労働委員会 委員）
|13：00～14：00
|昼 食
|14：00～15：00
|【全体会】
①分科会の報告 ②主催者まとめ
|15：30～17：00
|相談員ブロック代表者会議（オブ不可）
|15：30～17：00
|【2017年度全国労働担当者会議】
対 象： 加盟団体の労働対策担当者
（研修会の参加者は傍聴ができますが、資料配布はございません。）
|17：00～19：00
|異業種懇談会（※組織委員会主催のブロック代表者会議と合同開催。）
※プログラムは一部変更する場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
交通アクセス （スケジュール表・会場案内図をPDF形式でダウンロード）
国立オリンピック記念青少年総合センター
住 所：〒151-0052
東京都渋谷区代々木神園町３－１
Ｕ Ｒ Ｌ：http://nyc.niye.go.jp/category/access/
アクセス：JR線・小田急線 参宮橋駅 徒歩約７分
地下鉄千代田線 代々木公園駅下車(代々木公園方面4番出口) 徒歩約10分
京王バス 新宿駅西口(16番)より 代々木5丁目下車
渋谷駅西口(40番)より 代々木5丁目下車