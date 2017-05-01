世界ろう連盟理事会を福岡で開催


世界ろう連盟理事会

　全日本ろうあ連盟創立70周年記念事業のひとつとして、第65回全国ろうあ者大会in FUKUOKAに先立つ2017年5月29日（月）～6月2日（金）の間、世界ろう連盟(WFD)理事会が福岡で開催されます。第112回WFD理事会のために世界各地より計15名のWFD関係者が来日します。

　あわせて全国ろうあ者大会期間中の6月2日（金）には、コリン・アレンWFD理事長による特別講演が予定されています。また、6月3日（土）午後の聴覚障害者問題に関わる研究分科会ではWFD理事6名による講演やパネル討論も予定されています。

聴覚障害者問題に関わる研究分科会で講演するWFD理事
手話言語 カイサ・アランネ理事
カイサ・アランネ理事
（フィンランド）		 フローリアン・ロイバ理事
フローリアン・ロイバ理事
（アルバニア）
権利（人権） ジョセフ・マーレー副理事長
ジョセフ・マーレー副理事長
（ノルウェー）		 ドラムスレン・ジグジドゥ理事
ドラムスレン・ジグジドゥ理事
（モンゴル）
情報保障 テレンス・ライリー理事
テレンス・ライリー理事
（英国）		 カスパー・ベルグマン理事
カスパー・ベルグマン理事
（デンマーク）

　同じく6月3日（土）午後の青年のつどいではWFD青年部長セシリア・ハンヒコスキさん（フィンランド）が講演します。

青年のつどいで講演するWFD青年部長
青年のつどい カイサ・アランネ理事
セシリア・ハンヒコスキ青年部長
（フィンランド）

　第65回全国ろうあ者大会終了後は、6月6日夜に札幌、東京、京都の三か所で行われる手話言語法地域フォーラムで、WFD理事による報告が行われます。

地域フォーラムで報告するWFD理事
札幌 カイサ・アランネ理事
カイサ・アランネ理事
（フィンランド）		 フローリアン・ロイバ理事
フローリアン・ロイバ理事
（アルバニア）
東京 コリン・アレン理事長
コリン・アレン理事長
（オーストラリア）		 カスパー・ベルグマン理事
カスパー・ベルグマン理事
（デンマーク）
京都 ジョセフ・マーレー副理事長
ジョセフ・マーレー副理事長
（ノルウェー）		 ドラムスレン・ジグジドゥ理事
ドラムスレン・ジグジドゥ理事
（モンゴル）