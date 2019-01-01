全日本ろうあ連盟創立70周年記念事業 映画「咲む(えむ)」製作記念
「ゆずり葉」・「段また段を成して」再上映会スケジュール
～ あの感動をもう一度、全国へ！～

全日本ろうあ連盟は、今年、創立70周年記念事業として、映画「咲む(えむ）」を製作することになりました。それに際し、連盟がこれまで製作した映画「ゆずり葉」、「段また段を成して」を全国で再上映します。ぜひ、お近くの上映会会場へ足をお運びください。上映会に関するお問い合わせは、各上映会の主催団体までお願いいたします。※各上映会が確定次第、追加掲載いたします
北海道・東北
年月日 都道府県 主催団体 会場 作品 HPリンク
2019年7月6日(土) 北海道 (公社)北海道ろうあ連盟
((一社)旭川ろうあ協会)		 旭川市障害福祉センター ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
2019年8月24日(土) 北海道 (公社)北海道ろうあ連盟
((公社)札幌聴覚障害者協会)		 札幌市白石区民センター ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
2019年7月7日(日) 岩手 (一社)岩手県聴覚障害者協会 ふれあいランド岩手 段また段を成して HPリンク
2019年11月24日(日) 山形 (一社)山形県聴覚障害者協会 山形市総合福祉センター ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
関東
年月日 都道府県 主催団体 会場 作品 HPリンク
2019年7月7日(日) 群馬 (一社)群馬県聴覚障害者連盟 前橋総合福祉会館 段また段を成して HPリンク
2019年8月25日(日) 埼玉 (一社)埼玉県聴覚障害者協会
(吉川市聴覚障害者協会)		 吉川中央公民館 ゆずり葉 HPリンク
2019年8月4日(日) 千葉 (社福)千葉県聴覚障害者協会 千葉市ハーモニープラザ ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
2019年8月11日(日) 千葉 (社福)千葉県聴覚障害者協会 成田市公津の杜コミュニティセンター ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
北信越
年月日 都道府県 主催団体 会場 作品 HPリンク
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東海
年月日 都道府県 主催団体 会場 作品 HPリンク
2019年7月18日(木) 岐阜 (一社)岐阜県聴覚障害者協会 岐阜市民福祉活動センター ゆずり葉 HPリンク
2019年7月24日(木) 岐阜 (一社)岐阜県聴覚障害者協会 岐阜県聴覚障害者情報センター ゆずり葉 HPリンク
2019年8月28日(水) 岐阜 (一社)岐阜県聴覚障害者協会 岐阜県聴覚障害者情報センター ゆずり葉 HPリンク
2019年7月20日(土) 静岡 (公社)静岡県聴覚障害者協会
((公社)静岡県聴覚障害者文化学習活動委員会
静岡県手話サークル連絡会)		 静岡県静岡市中央福祉センター ゆずり葉 HPリンク
2019年9月15日(日) 富山 (社福)富山県聴覚障害者協会
(富山市聾唖福祉協会)		 富山市総合社会福祉センター ゆずり葉 HPリンク
2019年8月24日(土) 愛知 (一社)愛知県聴覚障害者協会 愛知県聴覚障害者センター ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
2019年8月25日(日) 愛知 (一社)愛知県聴覚障害者協会 岡崎市南部市民センター ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
近畿
年月日 都道府県 主催団体 会場 作品 HPリンク
2019年8月21日(水) 京都 (一社)京都府聴覚障害者協会 青年部 京都市聴覚言語障害センター ゆずり葉 HPリンク
2019年8月31日(土) 京都 (一社)京都府聴覚障害者協会 京都市聴覚言語障害センター(予定) ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
2019年6月30日(日) 奈良 (一社)奈良県聴覚障害者協会
(天理市聴覚言語障害者福祉協会)		 天理市民会館 ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
2019年7月15日(月・祝） 奈良 (一社)奈良県聴覚障害者協会 奈良県社会福祉福祉センター ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
2019年8月24日(土） 奈良 (一社)奈良県聴覚障害者協会 奈良県総合福祉センター ゆずり葉
段また段を成して		 HPリンク
中国
年月日 都道府県 主催団体 会場 作品 HPリンク
2019年7月13日(土) 鳥取 (公社)鳥取県聴覚障害者協会 さざんか会館 ゆずり葉 HPリンク
2019年7月15日(月・祝) 鳥取 (公社)鳥取県聴覚障害者協会 伯耆しあわせの郷 ゆずり葉 HPリンク
2019年7月20日(土) 鳥取 (公社)鳥取県聴覚障害者協会 SANKO夢みなとタワー ゆずり葉 HPリンク
2019年6月16日(日) 広島 (一社)広島県ろうあ連盟
(広島ろう重複障害者アイラブ作業所後援会)		 吉島福祉センター ゆずり葉 HPリンク
四国
年月日 都道府県 主催団体 会場 作品 HPリンク
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九州・沖縄
年月日 都道府県 主催団体 会場 作品 HPリンク
2019年7月13日(土) 福岡 (社福)福岡県聴覚障害者協会
(福岡市ろうあ協会)		 福岡市民福祉プラザ ゆずり葉 HPリンク

※各上映会が確定次第、追加掲載いたします
 
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