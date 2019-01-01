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全日本ろうあ連盟創立70周年記念事業 映画「咲む(えむ)」製作記念
全日本ろうあ連盟は、今年、創立70周年記念事業として、映画「咲む(えむ）」を製作することになりました。それに際し、連盟がこれまで製作した映画「ゆずり葉」、「段また段を成して」を全国で再上映します。ぜひ、お近くの上映会会場へ足をお運びください。上映会に関するお問い合わせは、各上映会の主催団体までお願いいたします。※各上映会が確定次第、追加掲載いたします
|北海道・東北
|年月日
|都道府県
|主催団体
|会場
|作品
|HPリンク
|2019年7月6日(土)
|北海道
|(公社)北海道ろうあ連盟
((一社)旭川ろうあ協会)
|旭川市障害福祉センター
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|2019年8月24日(土)
|北海道
|(公社)北海道ろうあ連盟
((公社)札幌聴覚障害者協会)
|札幌市白石区民センター
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|2019年7月7日(日)
|岩手
|(一社)岩手県聴覚障害者協会
|ふれあいランド岩手
|段また段を成して
|HPリンク
|2019年11月24日(日)
|山形
|(一社)山形県聴覚障害者協会
|山形市総合福祉センター
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|関東
|年月日
|都道府県
|主催団体
|会場
|作品
|HPリンク
|2019年7月7日(日)
|群馬
|(一社)群馬県聴覚障害者連盟
|前橋総合福祉会館
|段また段を成して
|HPリンク
|2019年8月25日(日)
|埼玉
|(一社)埼玉県聴覚障害者協会
(吉川市聴覚障害者協会)
|吉川中央公民館
|ゆずり葉
|HPリンク
|2019年8月4日(日)
|千葉
|(社福)千葉県聴覚障害者協会
|千葉市ハーモニープラザ
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|2019年8月11日(日)
|千葉
|(社福)千葉県聴覚障害者協会
|成田市公津の杜コミュニティセンター
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|北信越
|年月日
|都道府県
|主催団体
|会場
|作品
|HPリンク
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|東海
|年月日
|都道府県
|主催団体
|会場
|作品
|HPリンク
|2019年7月18日(木)
|岐阜
|(一社)岐阜県聴覚障害者協会
|岐阜市民福祉活動センター
|ゆずり葉
|HPリンク
|2019年7月24日(木)
|岐阜
|(一社)岐阜県聴覚障害者協会
|岐阜県聴覚障害者情報センター
|ゆずり葉
|HPリンク
|2019年8月28日(水)
|岐阜
|(一社)岐阜県聴覚障害者協会
|岐阜県聴覚障害者情報センター
|ゆずり葉
|HPリンク
|2019年7月20日(土)
|静岡
|(公社)静岡県聴覚障害者協会
((公社)静岡県聴覚障害者文化学習活動委員会
静岡県手話サークル連絡会)
|静岡県静岡市中央福祉センター
|ゆずり葉
|HPリンク
|2019年9月15日(日)
|富山
|(社福)富山県聴覚障害者協会
(富山市聾唖福祉協会)
|富山市総合社会福祉センター
|ゆずり葉
|HPリンク
|2019年8月24日(土)
|愛知
|(一社)愛知県聴覚障害者協会
|愛知県聴覚障害者センター
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|2019年8月25日(日)
|愛知
|(一社)愛知県聴覚障害者協会
|岡崎市南部市民センター
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|近畿
|年月日
|都道府県
|主催団体
|会場
|作品
|HPリンク
|2019年8月21日(水)
|京都
|(一社)京都府聴覚障害者協会 青年部
|京都市聴覚言語障害センター
|ゆずり葉
|HPリンク
|2019年8月31日(土)
|京都
|(一社)京都府聴覚障害者協会
|京都市聴覚言語障害センター(予定)
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|2019年6月30日(日)
|奈良
|(一社)奈良県聴覚障害者協会
(天理市聴覚言語障害者福祉協会)
|天理市民会館
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|2019年7月15日(月・祝）
|奈良
|(一社)奈良県聴覚障害者協会
|奈良県社会福祉福祉センター
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|2019年8月24日(土）
|奈良
|(一社)奈良県聴覚障害者協会
|奈良県総合福祉センター
|ゆずり葉
段また段を成して
|HPリンク
|中国
|年月日
|都道府県
|主催団体
|会場
|作品
|HPリンク
|2019年7月13日(土)
|鳥取
|(公社)鳥取県聴覚障害者協会
|さざんか会館
|ゆずり葉
|HPリンク
|2019年7月15日(月・祝)
|鳥取
|(公社)鳥取県聴覚障害者協会
|伯耆しあわせの郷
|ゆずり葉
|HPリンク
|2019年7月20日(土)
|鳥取
|(公社)鳥取県聴覚障害者協会
|SANKO夢みなとタワー
|ゆずり葉
|HPリンク
|2019年6月16日(日)
|広島
|(一社)広島県ろうあ連盟
(広島ろう重複障害者アイラブ作業所後援会)
|吉島福祉センター
|ゆずり葉
|HPリンク
|四国
|年月日
|都道府県
|主催団体
|会場
|作品
|HPリンク
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|九州・沖縄
|年月日
|都道府県
|主催団体
|会場
|作品
|HPリンク
|2019年7月13日(土)
|福岡
|(社福)福岡県聴覚障害者協会
(福岡市ろうあ協会)
|福岡市民福祉プラザ
|ゆずり葉
|HPリンク
※各上映会が確定次第、追加掲載いたします
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