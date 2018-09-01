職員募集のお知らせ（全日本ろうあ連盟本部事務所）


一般財団法人全日本ろうあ連盟は、次のとおり職員を募集します。

  1. 募集人数：正職員１名
  2. 応募条件：下記の通り
    ・2019年4月１日時点で60歳未満であること
    ・ワード・エクセル・パワーポイント・イラストレーター等を活用できること
    ・手話でコミュニケーションができること（初級レベルでも可）
  3. 業務内容：一般事務職等（編集業務含む）
  4. 入局日：2019年４月１日
  5. 勤務地：一般財団法人全日本ろうあ連盟本部事務所（東京）
  6. 待遇：社保完備、連盟規定による
    　　　勤務は原則週休２日制（休日出勤あり）
  7. 応募について：履歴書の送付を11/5（月）までに下記へ（必着）
    　　　　書類選考の上、試験実施（日時は変更の可能性あり）
    　　　　2018年12月：1次試験（一般教養・作文・面接）
    　　　　2019年１月：2次試験（論文・面接）

【問い合わせ・申し込み先】
　　　　住所　〒162-0801
　　　　　　　東京都新宿区山吹町130　SKビル８階
　　　　　　　一般財団法人全日本ろうあ連盟本部事務所　人事担当
　　　　fax　　０３－３２６７－３４４５
　　　　電話 　０３－３２６８－８８４７
　　　　e-mail:boshu2018@jfd.or.jp