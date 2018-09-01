職員募集のお知らせ（全日本ろうあ連盟本部事務所）
一般財団法人全日本ろうあ連盟は、次のとおり職員を募集します。
- 募集人数：正職員１名
- 応募条件：下記の通り
・2019年4月１日時点で60歳未満であること
・ワード・エクセル・パワーポイント・イラストレーター等を活用できること
・手話でコミュニケーションができること（初級レベルでも可）
- 業務内容：一般事務職等（編集業務含む）
- 入局日：2019年４月１日
- 勤務地：一般財団法人全日本ろうあ連盟本部事務所（東京）
- 待遇：社保完備、連盟規定による
勤務は原則週休２日制（休日出勤あり）
- 応募について：履歴書の送付を11/5（月）までに下記へ（必着）
書類選考の上、試験実施（日時は変更の可能性あり）
2018年12月：1次試験（一般教養・作文・面接）
2019年１月：2次試験（論文・面接）
【問い合わせ・申し込み先】
住所 〒162-0801
東京都新宿区山吹町130 SKビル８階
一般財団法人全日本ろうあ連盟本部事務所 人事担当
fax ０３－３２６７－３４４５
電話 ０３－３２６８－８８４７
e-mail:boshu2018@jfd.or.jp