13：45～15：30

【パネルディスカッション】

テーマ：『障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法施行後から１年半、

聴覚障害者の就労支援および相談支援等の合理的配慮について』 ○全体司会／吉野幸代（(一財)全日本ろうあ連盟 福祉・労働委員会 副委員長）

○コーディネーター／大竹浩司（(一財)全日本ろうあ連盟 福祉・労働委員会 委員長）

○パネリスト／尾上浩二氏（DPI日本会議副議長/内閣府障害者政策アドバイザー）

○パネリスト／新田峰雄氏（厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課主任障害者雇用専門官

○パネリスト／石野富志三郎（(一財)全日本ろうあ連盟 理事長）

〇パネリスト／手話協力員（予定）