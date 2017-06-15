2017年６月６日（火）北海道・東京・京都の３か所で手話言語フォーラムを開催しました。

北海道では、世界ろう連盟（ＷＦＤ）のカイサ・アランネ理事、フローリアン・ロイバ理事をお招きし、６月５日（月）に北海道へ表敬訪問、石狩市来所懇談、７日（水）札幌市へ表敬訪問、６日（火）には手話言語フォーラムで講演を行いました。

≪１≫では表敬訪問、≪２≫では手話言語フォーラムをお伝えします。

≪１≫ 表敬訪問

６月５日（月）北海道庁 訪問辻 泰弘 北海道副知事（左から５番目）ＷＦＤ フローリアン・ロイバ理事（左から４番目）ＷＦＤ カイサ・アランネ理事（右から５番目）清水誠一元衆議院議員（右から３番目）北海道議会議員の方々：塚本敏一議員（右から１番目）、太田憲之議員（左から１番目）清水拓也議員（左から２番目）、吉川隆雅議員（左から３番目）北海道ろうあ連盟 山根昭治理事長（右から２番目）連盟副理事長 長谷川芳弘（右から４番目）