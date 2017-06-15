北海道・東京・京都で手話言語フォーラム 開催①【北海道】
2017年６月６日（火）北海道・東京・京都の３か所で手話言語フォーラムを開催しました。
北海道では、世界ろう連盟（ＷＦＤ）のカイサ・アランネ理事、フローリアン・ロイバ理事をお招きし、６月５日（月）に北海道へ表敬訪問、石狩市来所懇談、７日（水）札幌市へ表敬訪問、６日（火）には手話言語フォーラムで講演を行いました。
≪１≫では表敬訪問、≪２≫では手話言語フォーラムをお伝えします。
≪１≫ 表敬訪問
６月５日（月）北海道庁 訪問
辻 泰弘 北海道副知事（左から５番目）
ＷＦＤ フローリアン・ロイバ理事（左から４番目）
ＷＦＤ カイサ・アランネ理事（右から５番目）
清水誠一元衆議院議員（右から３番目）
北海道議会議員の方々：塚本敏一議員（右から１番目）、太田憲之議員（左から１番目）
清水拓也議員（左から２番目）、吉川隆雅議員（左から３番目）
北海道ろうあ連盟 山根昭治理事長（右から２番目）
連盟副理事長 長谷川芳弘（右から４番目）
辻 泰弘 北海道副知事（左から５番目）
ＷＦＤ フローリアン・ロイバ理事（左から４番目）
ＷＦＤ カイサ・アランネ理事（右から５番目）
清水誠一元衆議院議員（右から３番目）
北海道議会議員の方々：塚本敏一議員（右から１番目）、太田憲之議員（左から１番目）
清水拓也議員（左から２番目）、吉川隆雅議員（左から３番目）
北海道ろうあ連盟 山根昭治理事長（右から２番目）
連盟副理事長 長谷川芳弘（右から４番目）
６月５日（月）北海道石狩市 来所懇談
田岡克介 石狩市長（中央）
ＷＦＤ フローリアン・ロイバ 理事（左）
ＷＦＤ カイサ・アランネ 理事（右）
田岡克介 石狩市長（中央）
ＷＦＤ フローリアン・ロイバ 理事（左）
ＷＦＤ カイサ・アランネ 理事（右）
６月７日（水）北海道札幌市 訪問
札幌市保健福祉局 長谷川雅英局長（中央）
ＷＦＤ フローリアン・ロイバ 理事（左）
ＷＦＤ カイサ・アランネ 理事（右）
札幌市保健福祉局 長谷川雅英局長（中央）
ＷＦＤ フローリアン・ロイバ 理事（左）
ＷＦＤ カイサ・アランネ 理事（右）
≪２≫ ６月６日（火）手話言語フォーラムin北海道
会場風景
会場風景
講演会
ＷＦＤ フローリアン・ロイバ 理事（右）
ＷＦＤ カイサ・アランネ 理事（左）
ＷＦＤ フローリアン・ロイバ 理事（右）
ＷＦＤ カイサ・アランネ 理事（左）