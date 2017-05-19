6月6日(火)「手話言語フォーラム」 北海道・東京・京都開催


　連盟創立70周年記念事業の一環として、6月6日（火）に３ブロックでＷＦＤ理事を招いての「手話言語フォーラム」を開催致します。

　お申込み・お問い合わせは各主管協会宛てまでお願いいたします。

　皆様のご参加をお待ちしております。

（１）北海道会場：

　主　管：一般社団法人北海道ろうあ連盟（ウェブサイト
　日　時：2017年6月6日（火）18：20-20：45
　会　場：北海道立道民活動センター　かでる2.7　４階　大会議室(札幌市)
　講演者：世界ろう連盟理事
　　　　　　カイサ・アランネKaisa Alanne, 　　理事, フィンランド
　　　　　　フローリアン・ロイバFlorjan Rojba, 理事, アルバニア
　定　員：200名　

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（２）東京会場：

　主　管：公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟（ウェブサイト
　日　時：2017年6月6日（火）19：00-21：00
　会　場：中野ゼロホール（中野区）
　講演者：世界ろう連盟理事
　　　　　コリン・アレンColin Allen, 　　　　理事長, オーストラリア
　　　　　カスパー・ベルグマンKasper Bergmann, 理事, デンマーク

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（３）京都会場：

　主　管：一般社団法人京都府聴覚障害者協会（ウェブサイト
　日　時：2017年6月6日（火）18：30-21：00
　会　場：全国手話研修センター
　講演者：ジグジドゥ・ドラムスレンJigjid Dulamsuren, 理事, モンゴル
　　　　　ジョセフ・マーレー　　　Joseph Murray,　　 副理事長, 米国

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