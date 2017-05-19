6月6日(火)「手話言語フォーラム」 北海道・東京・京都開催
連盟創立70周年記念事業の一環として、6月6日（火）に３ブロックでＷＦＤ理事を招いての「手話言語フォーラム」を開催致します。
お申込み・お問い合わせは各主管協会宛てまでお願いいたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
（１）北海道会場：
主 管：一般社団法人北海道ろうあ連盟（ウェブサイト）
日 時：2017年6月6日（火）18：20-20：45
会 場：北海道立道民活動センター かでる2.7 ４階 大会議室(札幌市)
講演者：世界ろう連盟理事
カイサ・アランネKaisa Alanne, 理事, フィンランド
フローリアン・ロイバFlorjan Rojba, 理事, アルバニア
定 員：200名
（２）東京会場：
主 管：公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟（ウェブサイト）
日 時：2017年6月6日（火）19：00-21：00
会 場：中野ゼロホール（中野区）
講演者：世界ろう連盟理事
コリン・アレンColin Allen, 理事長, オーストラリア
カスパー・ベルグマンKasper Bergmann, 理事, デンマーク
（３）京都会場：
主 管：一般社団法人京都府聴覚障害者協会（ウェブサイト）
日 時：2017年6月6日（火）18：30-21：00
会 場：全国手話研修センター
講演者：ジグジドゥ・ドラムスレンJigjid Dulamsuren, 理事, モンゴル
ジョセフ・マーレー Joseph Murray, 副理事長, 米国